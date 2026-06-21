Rușii și-ar fi bombardat singuri, din greșeală, rafinăria din Moscova

Explozia produsă joi la o instalație de depozitare a combustibilului din Moscova ar fi putut fi provocată nu de o dronă ucraineană, ci de o rachetă lansată de apărarea antiaeriană rusă, arată o analiză a unor imagini video verificate de The New York Times.

Deflagrația a avut loc în timpul celui mai amplu atac cu drone asupra capitalei ruse de la începutul războiului. Autoritățile de la Moscova au anunțat că, în acea zi, au fost doborâte 992 de drone ucrainene pe teritoriul Rusiei, pe lângă cele care și-au atins țintele.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, acoperișul unui siloz de depozitare este aruncat la mare înălțime, deasupra unui nor dens de fum negru, în timp ce instalația din sud-estul Moscovei este cuprinsă de flăcări.

Potrivit NYT, posibilitatea ca explozia să fi fost provocată de un incident de „foc prietenesc” scoate în evidență dificultățile cu care se confruntă apărarea antiaeriană rusă, în condițiile în care Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei.

Un videoclip verificat de publicația americană și publicat inițial pe platforma chineză Douyin arată urmele a două rachete de apărare antiaeriană lansate de la sol, aparent pentru interceptarea unor drone ucrainene care zburau în apropierea rafinăriei Kapotnya.

Una dintre rachete urmează o traiectorie joasă spre silozul de combustibil, care explodează în momentul în care proiectilul se apropie de instalație. Experții consultați de NYT spun că racheta pare compatibilă cu un proiectil lansat dintr-un sistem portabil de apărare antiaeriană, cunoscut drept MANPADS.

„Videoclipul susține puternic ipoteza că este vorba despre o lansare MANPADS, prin originea sa, traiectoria joasă și urma subțire de condens, fără fum de lansare asociat în primele momente ale zborului”, a declarat Michael Clarke, expert britanic în securitate și profesor de studii de apărare.

Mai multe alte înregistrări verificate de The New York Times arată bărbați în uniformă, aflați pe marginea unui drum, care lansează rachete MANPADS în apropierea rafinăriei din Moscova, în încercarea de a doborî dronele ucrainene.

Alistair Saddington, profesor de aeronautică de apărare la Universitatea Cranfield din Anglia, a declarat că imaginile par să arate jeturile de evacuare ale unor rachete cu rază scurtă de acțiune.

„Dacă sunt sau nu MANPADS nu putem spune cu certitudine, dar balanța probabilității sugerează că sunt”, a afirmat Saddington.

Atacul de joi și alte acțiuni similare fac parte din efortul Ucrainei de a aduce războiul pe teritoriul Rusiei și de a pune presiune pe Vladimir Putin pentru negocieri privind încheierea conflictului. Aceste atacuri au loc în paralel cu o campanie mai amplă împotriva instalațiilor petroliere și de combustibil, care a provocat cozi și raționalizări la benzinăriile din Rusia.

Vladimir Putin nu a comentat public atacul de joi, care nu a provocat victime, și nici noile atacuri ucrainene din zona Moscovei de vineri. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobyov, a declarat că o fetiță de opt ani a murit în urma atacurilor de vineri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că Putin primește actualizări pe parcursul zilei și că sistemele de apărare antiaeriană funcționează la un nivel ridicat.

NYT notează că războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au arătat cât de dificilă este apărarea împotriva roiurilor mari de drone ieftine. Sistemele clasice de apărare antiaeriană, precum cele care protejează capitala Rusiei, sunt costisitoare și au fost concepute pentru doborârea aeronavelor sau rachetelor, nu pentru atacuri masive cu drone de mici dimensiuni.