Omagiu pentru Nicolae Sotnicenco, primul erou căzut la Coșnița în 1992

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adus un omagiu plutonierului Nicolae Sotnicenco, primul erou căzut la datorie în conflictul de pe Nistru din 1992. Mesajul a fost publicat pe rețelele sociale, în contextul comemorării începutului luptelor de la Coșnița.

În mesajul său, șeful Legislativului a subliniat importanța păstrării memoriei celor care și-au pierdut viața în apărarea independenței și suveranității Republicii Moldova, dar și necesitatea de a proteja pacea.

„În noaptea de 13 spre 14 martie 1992, pe Platoul de la Coșnița, au fost înregistrate primele pierderi de vieți omenești. Atunci a căzut la datorie Nicolae Sotnicenco, plutonier de Poliție, primul care și-a dat viața apărând independența, suveranitatea și integritatea Republicii Moldova. El este primul erou căzut la Coșnița pentru libertatea și demnitatea țării noastre”, a menționat Igor Grosu.

Potrivit oficialului, conflictul armat de pe Nistru, izbucnit în 1992, a provocat pierderi grele pentru Republica Moldova, mai mulți militari și voluntari căzând în luptele pentru apărarea statului.

„Din păcate, în acel război de la Nistru din 1992, declanșat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, mai mulți fii ai neamului și-au jertfit viața pe Platoul de la Coșnița și pe câmpul de luptă. În numele celor care au căzut și au luptat, avem datoria să nu uităm niciodată evenimentele tragice din 1992. Avem datoria să păstrăm vie memoria lor și să apărăm pacea. Glorie eroilor!”, a conchis președintele Parlamentului.

În noaptea de 13 spre 14 martie, peste 40 de persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite. Nicolae Șotnicenco a fost primul polițist care a căzut la datorie. Totodată, peste 200 de polițiști din Comisariatul de Poliție Dubăsari, alături de camarazii lor din întreaga țară, au luptat împotriva forțelor separatiste.