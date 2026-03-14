Producția de miere s-a prăbușit în 2025. Apicultorii cer sprijin de la stat

Producția de miere din Republica Moldova a înregistrat o scădere accentuată, iar apicultorii avertizează că această tendință ar putea continua dacă problemele din sector nu vor fi gestionate. La Conferința tradițională a apicultorilor, desfășurată vineri, 13 martie, producătorii au semnalat efectele negative ale condițiilor meteorologice din anul trecut și ale gerurilor din această iarnă, care au slăbit semnificativ familiile de albine.

Apicultorii spun că aceste dificultăți pot duce la reducerea producției de miere și a capacității de polenizare, iar în lipsa unor măsuri de sprijin din partea statului, mulți producători riscă să se îndatoreze pentru a-și menține activitatea.

Potrivit producătorilor, anul 2025 a fost unul dintre cele mai complicate pentru apicultură din ultimele decenii. Apicultorul Grigore Popa din comuna Grătiești afirmă că, pentru prima dată, nu au existat două dintre cele mai importante perioade de cules – la salcâm și la tei – ceea ce a afectat serios producția și starea coloniilor de albine.

„Le-am limitat la poliflora și floarea-soarelui, însă condițiile nu au fost favorabile. A fost secetă și lipsă de cules, iar până la floarea-soarelui albinele erau deja slăbite”, a explicat apicultorul pentru Radio Moldova.

Impactul s-a reflectat rapid asupra producției. Dacă în anii precedenți media era de aproximativ 82 de kilograme de miere pe familie de albine, în 2025 aceasta a coborât la circa 30 de kilograme.

Apicultorul spune că situația are consecințe economice importante, deoarece familiile de albine au intrat în sezonul rece slăbite și au ieșit din iarnă în aceeași stare. În aceste condiții, rezultatele depind în mare măsură de îngrijirea suplimentară acordată stupilor.

Probleme similare sunt semnalate și în nordul țării. Apicultorul și exportatorul Marin Dragomir afirmă că anul trecut a fost necesară o intervenție constantă pentru a menține familiile de albine în viață. Lipsa culesului de salcâm și temperaturile scăzute din primăvară i-au obligat pe apicultori să hrănească artificial albinele până la înflorirea florii-soarelui.