Omul care trebuia să aibă grijă de săraci și de bătrâni, ministrul Muncii Alexei Buzu, și-a cumpărat pe ascuns un apartament de lux la Roma, de 690.000 euro

O dezvăluire explozivă făcută de liderul „Democrație Acasă”, Vasile Costiuc, aruncă în aer imaginea de „oameni cinstiți și europeni” pe care PAS încearcă să o vândă electoratului. Ministrul Muncii, Alexei Buzu – omul care trebuia să aibă grijă de pensionari, de săraci și de cei vulnerabili – a fost prins cu o proprietate nedeclarată în inima Europei. Este vorba de un apartament de lux la Roma, evaluat la 690.000 de euro.

În declarația oficială de avere, nici urmă de asemenea bunuri. Oficial, ministrul ar locui „într-un garaj, la o rudă”. În realitate însă, același demnitar care predică sacrificii și austeritate pentru popor își asigură confortul într-un imobil de lux, la mii de kilometri distanță de Moldova.

Dezvăluirea arată, încă o dată, ruptura totală dintre discursul PAS și realitatea în care trăiesc cetățenii. În timp ce oamenii sunt nevoiți să supraviețuiască cu pensii de 3.000 de lei și facturi care ajung la 5.000 de lei, miniștrii guvernării își cumpără case în capitale europene. Asta este „Europa” pe care o construiește PAS: ei cu milioane, moldovenii cu sărăcie și umilință.

Cei care au promis transparență și moralitate practică exact ceea ce au criticat odinioară – averi ascunse, proprietăți de lux și minciuni în declarațiile de avere.

De unde are Alexei Buzu banii pentru o asemenea achiziție? Nici salariul de ministru, nici veniturile oficiale nu pot justifica aproape 700.000 de euro pentru un apartament la Roma. Suspiciunile de corupție, spălare de bani sau trafic de influență sunt inevitabile.

Maia Sandu și PAS datorează o explicație cetățenilor. Președintele Republicii Moldova trebuie să spună deschis: a știut sau nu a știut despre luxul ascuns al ministrului Muncii? Și mai ales, de ce tace acum, când poporul vede clar dublul standard al guvernării?

„Azi vă fură, mâine vă vând”

Mesajul transmis de Vasile Costiuc este tranșant: „Azi vă fură, mâine vă vând și pe voi”. O avertizare care, din păcate, prinde contur cu fiecare nou scandal legat de oamenii PAS. În loc să construiască o țară dreaptă și prosperă, guvernarea actuală se dovedește preocupată de acumularea de privilegii personale.

În timp ce bătrânii numără lei ca să-și cumpere medicamente, înalții demnitari se plimbă prin Roma și își decorează apartamente de lux. În timp ce moldovenii fac frigul iarna, guvernanții își pun centrale moderne și piscine încălzite.

Cetățeni, deschideți ochii!

Luxul lor înseamnă sărăcia voastră.