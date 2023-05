Op-Ed. Nu prea înţeleg scopul adunării de pe 21 mai în afară de a susţine un partid clocit și răsuflat

Am fost întrebată de mulţi dacă mă duc sau susţin adunarea de pe 21 mai. Răspund o dată și pentru totdeauna. Nu! Eu nu particip la manifestaţii în stilul lui Ceaușescu, când tara arde, iar cineva vrea să arate lumii că are susţinere. Mă scuzaţi, dar eu până astăzi nu prea înţeleg scopul adunării de pe 21 mai înafară de a susţine un partid clocit și răsuflat care întreprinde acţiuni doar împotriva cetăţenilor de rând. Despre aceste acţiuni vom discuta amănunţit în altă postare. Mai ales despre cum actuala guvernare are ca scop ruinarea producătorilor și micilor fermieri. Ce metode au mai inventat să îi jepoaie de vii. Eu nu am îndeajuns cuvinte necenzurate la adresa lor ca să îmi exprim oprobiul și dispreţul faţă de acești indivizi care au ajuns întâmplător la guvernare datorită votului disperat al unora.

Oamenii și-au dat votul și încrederea la alegeri, încredere care a fost trădată. Și tot atunci și-au arătat sprijinul pentru vectorul politic – european! În loc să muncească pentru a-l menţine, coţcarii ăştia fac tot posibilul ca să îl deturneze și compromită.

Îmblaţi prin sate și discutaţi cu oamenii, rezolvaţi probleme stringente, dar nu faceţi adunări în stilul lui Ceaușescu. Plimbatul peste hotare și sărăcirea propriilor cetăţeni nu înseamna progres și drum spre Europa. Deci pe 21 mai e doar piar polilic, nimic mai mult! Eu nu particip la așa manifestaţii, deoarece ar însemna că susţin acţiunile acestor incompetenţi împotriva cetăţenilor de rând. Ar însemna ca merg împotriva propriei persoane!

Inna Virtosu

