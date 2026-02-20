Dosarul asasinatelor la comandă: Doi suspecți, aduși în fața judecătorilor

Primii doi suspecți reținuți pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina au fost aduși în fața magistraților. Procurorii solicită arest preventit. În total, au fost arestate în Moldova patru persoane, inclusiv recrutorul Nicolae Șepeli.

Inspectoratul General al Poliției a comunicat astăzi că, în urma descinderilor organizate joi în Republica Moldova, au fost reținute patru persoane, inclusiv recrutorul Nicolae Șepeli, persoana grațiată în 2022 de președinta Maia Sandu.

În același timp, în Ucraina au fost reținute șapte persoane, inclusiv Alina Bondarenko, jurnalistă din Tiraspol. Toți suspecții au fost arestați în urma perchezițiilor efectuate în Kiev și Odesa de unde au fost ridicate arme, dispozitive de comunicare și alte probe.

Potrivit PCCOCS, țintele asasinatelor erau și un jurnalist din Ucraina, cunoscut și în Rusia. Potrivit surselor TV8, acesta ar fi Dmitri Gordon. Mai erau vizați unul dintre conducătorii unei întreprinderi strategice de stat, militari ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv luptători ai Legiunii Străine din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei.

În schimbul executării asasinatelor, executanții ar fi urmat să-și primească remunerările pe portmonee electronice de la organizatorul grupului infracțional care s-ar afla în Ucraina.

Cele șapte persoane au studiat traseele de deplasare ale victimelor pentru ulterioara executare a omorurilor și și-au repartizat rolurile – de la împușcare până la aruncarea în aer a automobilului și executarea propriu-zisă a comenzii de omor.

Pentru a monitoriza țintele, suspecții s-au prefăcut a fi curieri ai serviciilor de livrare. Ei au făcut fotografii și videoclipuri cu țintele lor, le-au marcat geolocațiile pe Google Maps și au raportat recrutorului.

Forțele speciale rusești le-au promis persoanelor recrutate recompense de până la 100.000 de dolari pentru crime, în funcție de statutul persoanei.

Cele zece persoane recrutate care ar fi lucrat la pregătirea schemei de asasinare în Ucraina au vârste de 19-43 de ani și sunt din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina.

Aceștia au mai fost cercetați penal în Moldova, unii fiind și judecați pentru huliganism și infracțiuni legate de conducerea mașinii.