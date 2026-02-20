Primarul interimar din Taraclia, asociat cu Șor, a fost exclus de la întâlnirea cu delegația UE

Primarul interimar de Taraclia, Marta Chemencedji (Caracaș), asociată cu Ilan Șor, susține că nu a fost lăsată să participe la o întâlnire cu o delegație din Bulgaria și cu ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piorko.

Despre aceasta Caracaș a povestit într-un live pe rețele. Evenimentul din 19 februarie a inclus vizite la universitate, centru de tineret și școala de arte, iar, potrivit ei, vicepreședintele raionului i-ar fi spus că partea bulgară nu a dorit prezența ei.

Marta Chemencedji (Caracaș) a fost implicată în mai multe controverse. Ea este un posibil candidat la funcția de primar al orașului Taraclia și este sprijinită de structuri afiliate penalului fugar Ilan Șor. În 2025, numele ei a apărut într-o anchetă privind coordonarea unei vizite a unui reprezentant al Rusiei în raionul Taraclia.

Totodată, în spațiul public au fost vehiculate informații referitoare la faptul că Caracaș a colectat, în perioada 2023–2024, date cu caracter personal de la unii locuitori ai raionului, sub pretextul deschiderii unor conturi pentru acordarea ”ajutoarelor materiale”. Totuți, ancheta indică că aceste date ar fi putut fi utilizate ulterior în scheme de finanțare ilegală și influențare electorală prin intermediul băncii rusești „Promsvyazbank”, implicată în coruperea alegătorilor din Moldova.

În septembrie 2025, la domiciliul ei din Cairaclia au avut loc percheziții. Fratele său, care este primarul localității a fost reținut pentru legături cu gruparea Șor.