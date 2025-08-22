OPINIE: Pregătește regimul PAS o lovitură de stat? Alegerile parlamentare ar putea fi anulate în baza unor așa zise ”ingerințe rusești” – țap ispășitor Opoziția

Republica Moldova se află într-un moment extrem de fragil, iar ceea ce pare să se contureze la Chișinău este o posibilă tentativă de lovitură de stat mascată sub lozinca „apărării democrației” și „luptei cu ingerințele rusești”. Sub pretextul unei amenințări rusești fabricate și mediatizate la comandă, puterea condusă de Maia Sandu și PAS pregătește terenul pentru un scenariu de coșmar: anularea alegerilor parlamentare, pentru a-și asigura menținerea la putere. Maia Sandu împreună cu Bucureștiul se pare că ar dori să aplice același scenariu ca în 6 decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate în România, deoarece câștigătorul nu ar fi împărtășit politica Bruxelles-ului.

De luni bune, discursul Maiei Sandu și al PAS se reduce obsesiv la două teme: integrarea europeană și „pericolul rusesc”. Orice problemă economică, socială sau politică este ambalată în cheia securitară: Rusia ar fi de vină pentru tot – de la scumpirile la pâine, până la căderea natalității și emigrarea masivă a tinerilor.

Acest narativ nu este întâmplător. El pregătește opinia publică pentru o decizie radicală: în cazul în care PAS pierde sprijinul popular – lucru evident după prăbușirea economică și scandalurile de corupție – alegerile ar putea fi anulate sau amânate sub pretextul „ingerințelor rusești”.

Țapii ispășitori: opoziția incomodă

Este evident că ținta acestei strategii nu vor fi doar „forțele obscure” (Vlad Plahotniuc) sau „agenții Moscovei”(Ilan Șor) invocați abstract, ci mai ales opoziția vocală din Republica Moldova.

Ion Ceban, primarul Chișinăului, care și-a consolidat imaginea de lider pragmatic, critic față de PAS, dar fără să-și lege discursul direct de Moscova. Tocmai această independență îl face periculos pentru Sandu: nu poate fi acuzat ușor de „rusofilie”, dar poate fi discreditat printr-un dosar fabricat. Am văzut deja cum Bucureștiul a avut grijă să îi blocheze accesul în spațiul Schengen.

Vasile Costiuc și alți reprezentanți ai opoziției active în stradă, care au devenit ținte facile pentru scenariul PAS. Ei pot fi prezentați ca „agenți ai haosului”, finanțați din surse obscure, tocmai pentru a justifica represiunea.

Scenariul poate fi pus în aplicare foarte ușor deoarece Federația Rusă are niște pioni în politica de la Chișinău, dar Maia Sandu nu se atinge de ei, pentru că și ea la rândul său a ajuns în funcții înalte cu ajutorul lui Dmitri Kozak. Poate vă întrebați de ce personaje precum Igor Dodon și Irina Vlah nu sunt vizate de brațul lung al regimului PAS și de ce pot călători liber în UE… pentru că sunt foștii parteneri de guvernare ai PAS și nu numai. PAS are nevoie de o sperietoare, iar Blocul Patriotic își joacă rolul perfect.

Lovitura de stat mascată în „apărarea democrației”

PAS și Maia Sandu au reușit deja să captureze instituții-cheie: Curtea Constituțională, Procuratura, CEC, Parchetul Anticorupție, Ministerul de Interne, SIS și televiziunea publică. În aceste condiții, orice narativ fabricat poate fi transformat în „adevăr oficial”. Un raport secret „despre implicarea Rusiei”, un comunicat al Serviciului de Informații – toate pot deveni muniție pentru a suspenda sau anula procesul electoral, exact cum s-a întâmplat și la București.

Ceea ce se conturează este un paradox: în numele „apărării democrației”, puterea pregătește o lovitură de stat constituțională. Nu cu tancuri pe străzi, ci cu decizii administrative, sentințe de la Curtea Constituțională și știri alarmiste difuzate la televiziuni docile. Amintim că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova de la București finanțează cu milioane de euro zeci de publicații subordonate guvernării PAS. Aceste publicații repetă la unison tezele așa zisului pericol rusesc și demonizează opoziția democratică.

În loc să lase poporul să decidă liber, regimul PAS vrea să rămână la butoane prin frică, manipulare și excluderea adversarilor politici. Este exact ceea ce regimurile autoritare au făcut de-a lungul istoriei: să invoce „pericolul extern” pentru a-și justifica propriile abuzuri interne.

Republica Moldova ocupă poziția 71 în raportul privind indicele democrației, fiind în regres cu trei poziții și rămâne încadrată la ”democrație fragilă”, un stat unde votul nu mai contează, iar opoziția este transformată în țap ispășitor pentru „ingerințe fictive”. Maia Sandu și PAS se joacă cu focul: în loc să lase cetățenii să hotărască, își pregătesc un viitor construit pe frică, represiune și falsificarea realității. Anularea alegerilor va aduce imediat trecerea la regim hibrid.

Dacă acest scenariu se confirmă, nu vorbim doar de o criză politică, ci de o lovitură de stat menită să îngroape definitiv democrația fragilă a Republicii Moldova. O astfel de acțiune poate degenera în conflicte violente de stradă din cauza situației economice precare, iar cei care gândesc acest plan să aibă în vedere că Republica Moldova nu este România. Interesele geopolitice sunt colosale, iar efectele vor fi devastatoare pentru Chișinău.