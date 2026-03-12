Opoziția cere ședință de urgență pentru selectarea unui membru în Comisia Vetting

Deputații din opoziție, membri ai Comisiei juridice, numiri și imunități, au solicitat convocarea de urgență a ședinței comisiei pentru organizarea interviului privind selectarea unui membru al Comisiei de evaluare externă a judecătorilor (Vetting). Anunțul a fost făcut joi, 12 martie, de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit parlamentarului, necesitatea convocării ședinței este legată de faptul că Parlamentul Republicii Moldova a votat, pe 29 decembrie 2025, demisia unui membru al Comisiei de evaluare, iar decizia a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Berlinschii a menționat că, pe 18 februarie, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au transmis Parlamentului trei candidaturi pentru ocuparea funcției vacante din Comisia de Vetting a judecătorilor. În aceeași zi au fost prezentate și șase candidaturi pentru cele două funcții vacante din Comisia de Vetting a procurorilor.

Deputatul a criticat ritmul diferit în care sunt examinate candidaturile pentru cele două comisii, afirmând că există neclarități în ceea ce privește procesul de selectare a membrilor pentru evaluarea judecătorilor.

„Înțelegeți această neconcordanță din partea Partidului de Guvernare? De aici ei menționează că urgentează procesul de reformă a justiției, acuză opoziția că se opune și boicotează procesul, dar acțiunile lor arată contrariul. Pe 18 februarie, când vorbim despre Comisia de Vetting a procurorilor, au venit, iar pe 25 februarie, la o săptămână, au convocat ședința Comisiei Juridice, care a examinat acele candidaturi. Pe data de 5-6 martie deja erau confirmați membrii Comisiei de Vetting a procurorilor. Iată, există o neclaritate de ce nu se mișcă la fel de rapid când vorbim despre Vetting-ul judecătorilor”, a declarat Alexandr Berlinschii.

În acest context, deputații din opoziție speră că majoritatea parlamentară PAS va da curs solicitării și va convoca în regim de urgență ședința Comisiei juridice, numiri și imunități pentru examinarea candidaturilor și organizarea interviului privind selectarea noului membru al Comisiei de Vetting a judecătorilor.