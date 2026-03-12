Ucraina confirmă: Poluarea râului Nistru ar fi legată de atacul Federației Ruse

Autoritățile ucrainene susțin că poluarea râului Nistru cu produse petroliere ar fi putut apărea în urma unui atacul cu rachete și drone lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice din regiune.

Potrivit datelor preliminare, scurgerea s-a produs în zona hidrocentralei de pe Nistru după atacul cu rachete din 7 martie. Avarierea infrastructurii energetice a dus la deversarea unor uleiuri tehnice în râul Nistru.

„Este o nouă manifestare a agresiunii ecologice a Federației Ruse, care creează o amenințare la adresa securității transfrontaliere a apelor și necesită o evaluare juridică internațională adecvată. Rusia confirmă încă o dată că este un stat terorist, care duce un război nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva mediului”, a subliniat viceministra Economiei, Mediului și Agriculturii a Ucrainei, Irina Ovcearenko.

Laboratoarele ucrainene au constatat, de asemenea, depășirea concentrației de produse petroliere în apă — în zona satului Nahoreni indicatorul a constituit 0,127 mg/dm³, la o normă admisă de 0,05 mg/dm³, ceea ce înseamnă aproximativ de 2,5 ori peste limita permisă.

După coordonarea acțiunilor cu partea moldovenească, unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei vor începe instalarea barierelor de tip boom și aplicarea sorbenților pentru localizarea și colectarea poluării cu uleiuri.

Anterior, în apele râului Nistru au fost observate pete suspecte asemănătoare celor de benzină sau motorină. Ministerul Mediului a anunțat că au fost activate protocoalele de coordonare interinstituțională, în baza informațiilor preliminare despre o posibilă poluare a râului Nistru.

Joi dimineață, autoritățile anunță că au fost instalate filtrele pentru a stopa extinderea și pentru a elimina petele de petrol. Totodată, laboratorul de referință va preleva noi probe de apă de la fața locului.

Între timp, mai multe instituții au acumulat probe, rezultatele arătând că în apă nu au fost identificați contaminanți.