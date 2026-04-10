Orar extins pentru transportul public din Chișinău în noaptea Învierii

Pe 11-12 aprilie, în noaptea Învierii, mai multe rute de transport public din capital vor avea un orar extins.

Despre aceasta a anunțat primarul general de Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței de astăzi, 10 aprilie, a serviciilor primăriei.

Potrivit autorității publice locale, mai multe rute de troleibuz vor circula pe timp de noapte.

Astfel, programul rutelor Nr: 2, 8, 10, 12, 22 și 25 va fi prelungit până la ora 04:30 al zilei de 12 aprilie.

„În Noaptea Învierii, în Piața Marii Adunări Naționale, vom amenaja o parcare pentru cei, care vin la Catedrala Metropolitană sau la bisericile din Centru. Rog ca totul să fie asigurat”, a menționat Ion Ceban.

De asemenea, după ora 24:00, în noaptea dintre 11-12 aprilie, călătoriile vor fi gratuite.