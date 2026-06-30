Orașul Bălți, fără buget la jumătatea anului: Partidul Nostru cere deblocarea crizei

Municipiul Bălți a ajuns la jumătatea anului 2026 fără un buget aprobat, o situație calificată drept „fără precedent” de către aleșii locali. În cadrul dezbaterilor privind proiectul bugetului municipal, președintele fracțiunii Partidului Nostru din Consilierul Municipal Bălți, Eduard Pleșca, a lansat un apel către toate forțele politice din consiliu să deblocheze situația financiară a orașului.

Potrivit alesului local, interesele politice ale unor fracțiuni și ale consilierilor independenți au prevalat luni la rând asupra interesului public, generând un blocaj ale cărui costuri sunt suportate direct de cetățeni.

„Fiecare blocaj are un preț. Prețul îl plătesc cetățenii. Îl plătesc copiii din școli și grădinițe, antreprenorii care așteaptă investiții și instituțiile municipale care au nevoie de predictibilitate. Îl plătește întreg municipiul Bălți”, a declarat Eduard Pleșca.

Președintele fracțiunii a subliniat că bugetul local nu reprezintă „un favor făcut primarului și nici o victorie pentru o fracțiune”, ci principalul instrument de funcționare și dezvoltare a municipiului.

Acesta a precizat că, deși divergențele de opinie și criticile sunt firești în activitatea unui consilier, condamnarea orașului la stagnare pentru avantaje politice este inacceptabilă.

Pleșca a făcut apel la responsabilitatea tuturor consilierilor, îndemnându-i să lase deoparte calculele electorale.

„Astăzi nu mai discutăm despre cine a avut dreptate în ultimele luni. Astăzi discutăm despre cine este gata să-și asume responsabilitatea pentru viitorul Bălțiului. Cetățenii nu ne vor judeca după declarațiile pe care le facem în această sală. Ne vor judeca după votul pe care îl vom da peste câteva minute”, a declarat acesta.

Totodată, Eduard Pleșca a anunțat oficial că fracțiunea își asumă responsabilitatea de a vota pentru aprobarea bugetului pentru anul 2026, subliniind că singurii care trebuie să iasă învingători din această ședință sunt locuitorii municipiului Bălți.