Percheziții la Moldatsa: CNA și PA investighează un presupus caz de abuz în serviciu

Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară, în aceste momente, acțiuni de urmărire penală la sediul Moldatsa, într-un dosar ce vizează suspiciuni de abuz în serviciu.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a CNA, Ina Volosciuc, acțiunile au loc sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție.

„Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, efectuează, în aceste momente, acțiuni de urmărire penală la sediul Î.S. Moldatsa, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante”, a declarat Ina Volosciuc.

Ancheta este în desfășurare.

De menționat că, în ultima perioadă, Î.S. Moldatsa a fost vizată de mai multe scandaluri și controverse publice, inclusiv legate de managementul instituției, achiziții și modul de administrare a resurselor financiare.

Mai exact, potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldatsa. Datele analizate de jurnaliști arată că aceasta a fost angajată în funcția de purtătoare de cuvânt la începutul lunii iunie 2025.

Subiectul a generat numeroase reacții în spațiul public și politic, inclusiv solicitări privind publicarea informațiilor referitoare la gestionarea fondurilor întreprinderii și politica de salarizare.