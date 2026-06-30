Salmonella la hotelul Radisson Blu din Chișinău. 13 persoane sunt internate la „Toma Ciorbă”

Aproximativ 13 persoane sunt internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, având cel mai probabil Salmonella, după ce au participat la un eveniment desfășurat la hotelul Radisson Blu Leogrand, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru #diez de reprezentanții spitalului și de una dintre persoanele internate.

Vicedirectorul spitalului „Toma Ciorbă”, Petru Paveliuc, a declarat pentru #diez că, în urma evenimentului, aproximativ 13 persoane au fost spitalizate.

Sunt pacienți cu Salmonella. Majoritatea sunt în stare de gravitate medie, iar câțiva – într-o stare mai gravă, dar nu necesită terapie intensivă.Petru Paveliuc

Una dintre persoanele internate ne-a spus că a participat la un eveniment organizat în incinta hotelului Radisson Blu Leogrand în perioada 22-26 iunie 2026. Pe durata evenimentului participanților le-au fost oferite zilnic pauze de cafea, iar în zilele de 23, 24 și 25 iunie 2026 a fost servit și prânzul.

Potrivit persoanei internate, primele simptome au apărut în dimineața zilei de 26 iunie 2026 și s-au manifestat prin stare accentuată de oboseală, febră, crampe musculare, dureri puternice de cap, amețeli și stare de confuzie. În aceeași zi, starea de sănătate s-a agravat, fiind însoțită de tulburări gastrointestinale severe.

Ca urmare, în data de 27 iunie 2026 am solicitat asistență medicală și am fost internat la spital. În baza tabloului clinic și a investigațiilor efectuate a fost stabilit preliminar diagnosticul de infecție cu Salmonella, urmând ca acesta să fie confirmat prin rezultatele analizelor de laborator.Persoana internată

Pacientul susține că pe 28 iunie 2026 le-a oferit reprezentanților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică toate informațiile și detaliile relevante pe care le cunoștea despre acest caz.

Am solicitat o reacție și de la reprezentanții hotelului Radisson Blu Leogrand. Până la momentul publicării acestui articol nu am primit un răspuns.