Orlando Nicoară: Maia Sandu a transformat săptămâna trecută Republica Moldova într-un stat polițienesc

Preluand de la Putin metode pe care toata lumea democratica i le reproseaza Kremlinului de 20 de ani.

In ultima saptamana de campanie electorala, guvernul de la Chisinau a interzis mai multe televiziuni si siteuri pro-ruse. Iar vineri a interzis candidatilor partidului Sansa, pro rus, finantat de Ilan Sor, sa se mai regaseasca pe listele electorale pentru alegerile de ieri.

Probabil ca Sor a finantat cu bani rusesti partidul, nu contest asta. Problema e ca ii interzici vineri, cand nu mai au nicio sansa de a depune contestatie in fata unui judecator. Implicit de a candida. Sa incerci sa castigi alegerile blocand accesul opozitiei si interzicand presa in ultima saptamana de campanie nu e in manualul de democratie.

Abia acum au remarcat autoritatile activitatea pro rusa a acelor televiziuni? Abia vineri au aflat ca Sor finanteaza un partid cu bani din Rusia?

Orlando Nicoară

