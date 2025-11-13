Renato Usatîi: Pensii duble pentru persoanele cu dizabilități

Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a votat pentru modificările Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru acest an și a propus ca, din 2026, persoanele cu dizabilități să primească atât pensia de vârstă, cât și pensia de dizabilitate.

Președintele fracțiunii, Renato Usatîi, a declarat că proiectul de lege este susținut „pentru că este vorba despre oameni”. El a subliniat că, la elaborarea viitoarelor bugete, inclusiv pentru anul următor, ar fi benefic ca opoziția să fie implicată în discuții directe cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, Usatîi a insistat ca, începând cu 2026, persoanele cu dizabilități să beneficieze concomitent de pensia pentru dizabilitate și de pensia pentru limită de vârstă.

„Astăzi mulți cetățeni așteaptă ca persoanele cu dizabilități să primească ambele pensii. Noi votăm aceste modificări și sperăm că și vocea opoziției va fi auzită”, a adăugat liderul Partidului Nostru.

Obiectivul principal al fracțiunii este ca toate persoanele cu dizabilități să beneficieze simultan de pensia de vârstă și de pensia de dizabilitate.