Parada separatiștilor de la Tiraspol. Krasnoselski: Peste 105.000 de persoane au participat

Așa-zisul președinte al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a transmis un mesaj dedicat manifestațiilor organizate de Ziua Victoriei, menționând că la marșul „Regimentul Nemuritor” au participat circa 105.000 de persoane.

„Doar în piața centrală din Tiraspol, s-au adunat 42.000 de persoane cu portretele veteranilor. Alte peste 60.000 de persoane au mers în coloane către memorialele din alte orașe și sate din regiunea transnistreană”, a declarat Krasnoselski pe contul său de Telegram.

Potrivit liderului transnistrean, participanții la eveniment nu au întrebat pe nimeni despre naționalitate, cetățenie, locul de trai sau religie. Oameni au venit din diferite colțuri ale lumii „pentru a participa la acțiunea patriotică și pentru a se alătura urmașilor generației victorioase”.

„Sărbători fericite tuturor! La mulți ani de Ziua Marii Victorii!”, se mai arată în mesajul lui Krasnoselski.

În regiunea transnistreană, data de 9 Mai este marcată în special ca „Ziua Victoriei” – sărbătoare dedicată victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

În fiecare an, în orașe precum Tiraspol, Bender și alte localități din regiune sunt organizate marșuri ale „Regimentului Nemuritor”; depuneri de flori la memoriale și complexe comemorative; concerte și programe artistice; parade și manifestații tematice; acțiuni dedicate veteranilor de război.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este marșul „Regimentului Nemuritor”, unde participanții poartă fotografii ale rudelor care au luptat în război.

În regiunea transnistreană, simbolurile sovietice sunt folosite deschis în cadrul evenimentelor de 9 Mai, inclusiv steaguri sovietice, uniformele militare istorice și panglica „Sfântul Gheorghe” (negru-oranj). Spre deosebire de restul Republicii Moldova, unde panglica este interzisă în anumite contexte prin lege din 2022, în regiune aceasta continuă să fie utilizată public la manifestațiile dedicate Zilei Victoriei.