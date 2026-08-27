Parcarea de captură de la Telecentru va avea două scări și un lift? Ce spune pretorul

Parcarea de captură amenajată sub podul de la Telecentru, cu o capacitate de peste 250 de locuri, nu este încă finalizată. Autoritățile pregătesc două scări pentru accesul spre strada Miorița și analizează posibilitatea instalării unui lift destinat persoanelor cu dizabilități.

Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, a declarat că mai sunt necesare mai multe lucrări înainte ca parcarea să fie complet funcțională.

Printre acestea se numără instalarea camerelor de supraveghere pentru securitatea automobilelor, organizarea accesului transportului public și amenajarea legăturii pietonale cu strada Miorița.

„Încă mai sunt lucrări care trebuiesc să fie efectuate. Una din ele este instalarea camerelor video pentru securitatea celor care vor parca aici mașinile, accesul transportului public, care va putea lua de aici oamenii care parchează mașinile”, a declarat Hîncu.

Accesul spre strada Miorița ar urma să fie asigurat prin două scări instalate sub pod, în zona intersecției.

Totodată, autoritățile proiectează un lift pentru persoanele cu dizabilități, care ar urma să facă legătura între parcare și strada Miorița. Deocamdată este verificat dacă peretele de sprijin poate susține în condiții de siguranță o asemenea construcție.

Lucrările la parcarea de sub podul din cartierul Telecentru au generat anterior critici. Fostul viceprimar al Capitalei Victor Chironda a atras atenția că o parcare de captură trebuie să le permită șoferilor să lase automobilul și să treacă rapid la transportul public, iar stațiile ar trebui să fie amplasate cât mai aproape și să poată fi accesate ușor.

Critici au venit și din partea vicepreședintelui fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Dumitru Ivanov. Acesta a susținut că, în configurația actuală, drumul până la transportul public durează mai mult de opt minute și că în zonă lipsește o trecere de pietoni care să ofere acces direct către stație.