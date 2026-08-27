Ziua Independenței, între fastul din orașe și liniștea satelor

În timp ce în marile orașe Ziua Independenței este marcată prin parade, ceremonii și concerte, în multe sate din Republica Moldova, 27 august rămâne o zi obișnuită. Oamenii își văd de muncile zilnice, însă pentru unii dintre ei sărbătoarea continuă să aibă o semnificație aparte. La Bălți, Ziua Independenței a fost celebrată cu depuneri de flori, defilare și momente festive.

„Pentru mine 27 august în primul rând este independența de a vorbi, independența de a ne exprima și de ne a spune gândurile și chiar de a ne dezvolta și a putea crește frumos”, a spus o tânără.

„Ziua Independenței este este o sărbătoare națională care unește oamenii în acel stat unde trăiesc, de aceea noi trebuie să susținem sărbătorile naționale dacă noi locuim în Moldova. Mie totul mi-a plăcut, a fost civilizat, frumos și cu mândrie”, a mai spus o femeie.

În sate, însă, atmosfera este cu totul alta. Fără parade și fără scene amenajate, oamenii își continuă rutina obișnuită.

„Ea (nr- independența) este, dar nu-i conducere normală. 35 de ani e mult sau puțin pentru Republica Moldova? Este mult, e tare mult 35 de ani.”

„Îmi pare că nu. De ce? Pentru că nu este regulă în țară, eu nu mă uit la televizor, dar câți sunt deștepți la noi și învățați nu au de lucru, se duc.”

„Da ce părere am eu despre ziua de azi. Să ne dea Dumnezeu sănătate și să putem lucra”, au spus trecătorii.

Importanța independenței a fost subliniată și de creatori de conținut din Republica Moldova. Titania spune că această noțiune nu se rezumă doar la ceremonii și simboluri oficiale, ci continuă prin alegerile de zi cu zi ale fiecărui om.

Titania, creatoare de conținut: „De ziua independenței vreau să ne amintim că independența nu se termina acolo unde se termină o ceremonie. Independența continuă în fiecare zi, în care un om gândește liber, în fiecare idee transformată în faptă, în fiecare alegere pe care o fac. Eu vreau ca țara mea să fie mai bine și încep cu mine. La mulți ani Moldova să rămânem independenți nu doar ca țară, ci și în gândire.”

Indiferent dacă este marcată cu fast sau trece aproape neobservată, Ziua Independenței rămâne pentru mulți un prilej de reflecție asupra modului în care s-a schimbat țara în cei 35 de ani și asupra drumului pe care îl mai are de parcurs.