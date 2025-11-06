Parlamentul de la Chișinău renunță la „grupurile de prietenie” cu Rusia și Belarus

„Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Legislativului, deputata PAS, Doina Gherman.

„Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și libertatea.

Republica Moldova este o țară iubitoare de pace, care are mulți prieteni buni. În prezent, avem grupuri de prietenie cu parlamentele naționale din 54 de state, prin care consolidăm dialogul, cooperarea și încrederea reciprocă între popoare”, a menționat Gherman într-o postare pe Facebook.