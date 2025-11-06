Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică”

Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominației sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah”, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare menite să marcheze desprinderea totală de moștenirea rusă.

„Trebuie să finalizăm în sfârșit această reformă și să eliminăm orice legătură cu Moscova. Avem propria noastră tradiție, iar momentul a venit să o revendicăm”, a declarat Pișni într-un interviu acordat Reuters.

Ucraina a introdus moneda națională, hrivna, în 1996, dar a păstrat pentru subdiviziune vechea denumire sovietică „copeică” (în ucraineană „kopiika”). Noua monedă, „șah”, preia un termen folosit în secolele XVI–XVII, iar bancnote cu această denumire au circulat și în perioada Revoluției Ucrainene din 1917–1921.

Banca centrală a lansat consultări publice și evenimente pentru promovarea proiectului, în timp ce Parlamentul pregătește dezbaterea legii privind înlocuirea oficială a monedei.

„Copeica a fost păstrată doar în trei dintre cele 15 foste republici sovietice: Rusia, Belarus și Ucraina”, a subliniat Pișni, menționând apropierea regimului de la Minsk de Moscova.

Decizia se înscrie în seria de măsuri prin care Ucraina încearcă să rupă legăturile simbolice cu Rusia, la aproape patru ani de la declanșarea invaziei lui Putin. Mii de străzi și localități au fost redenumite, monumentele sovietice au fost îndepărtate, iar simbolurile culturale rusești au fost eliminate din spațiul public.

Un sondaj realizat în septembrie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că 91% dintre ucraineni au o atitudine negativă fața de Rusia.

Oficialii de la Kiev spun că tranziția la noua monedă nu va implica costuri suplimentare, întrucât actuala unitate de 50 de copeici – echivalentul a puțin peste un cent american – va fi înlocuită treptat cu noul „șah”.