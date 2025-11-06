Prima ședință de judecată cu PAS. Stamate: Sper să primesc o hotărâre corectă

Ex-deputata PAS Olesea Stamate a participat ieri la prima ședință a procesului pe care l-a intentat împotriva PAS, contestând decizia de excludere din formațiune pe care o consideră ilegală. Ea a subliniat că absența reprezentanților PAS la instanță arată contradicția dintre acuzațiile partidului la adresa avocaților și propria lipsă de participare la proces. Stamate a adăugat că speră ca instanța să emită o hotărâre corectă, bazată strict pe lege.

„Nu a fost o surpriză pentru mine că reprezentantul PAS nici măcar nu s-a prezentat la ședința de judecată. Tot liderii PAS sunt cei care acuză avocații că folosesc diverse tertipuri pentru a tergiversa examinarea cauzelor, dar iată că tot ei sunt cei care nu se prezintă la procese. Sper ca la următoarea să avem și decizia instanței și să primesc o hotărâre corectă”, a declarat Stamate.

Contactată de NewsMaker, purtătoarea de cuvânt a PAS, Aurica Jardan, a precizat că orice membru al formațiunii care va încălca valorile formațiunii va fi exclus.

„PAS va exclude din rândul său orice membru asupra căruia planează suspiciuni rezonabile de lipsă de integritate și încălcare a valorilor partidului, iar responsabilitatea pentru aceasta o are în fața electoratului, nu a justiției”, a spus reprezentanta formațiunii.

Amintim că Olesea Stamate a fost exclusă din Partidul Acțiune și Solidaritate în luna aprilie, în urma unor controverse legate de modificările legislative care au dus la eliberarea unor deținuți condamnați la detenție pe viață. Decizia a fost luată de Biroul Permanent Național al PAS.