Vasile Costiuc: Stefanco, în baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei anul trecut

Replici între deputații Vasile Costiuc și Radu Marian, după ce ultimul a declarat că parlamentarul Sergiu Stefanco nu și-ar fi declarat corect veniturile. „În baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei anul trecut”, i-a spus liderul Partidului „Democrație Acasă” alesului PAS, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.

Vasile Costiuc: Domnul Stefanco, în baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei anul trecut.

Radu Marian: Foarte bine. Trebuie să declare.

Vasile Costiuc: Totul e declarat. Domnul Stefanco are 10 angajați. El plătește circa 500 mii de lei numai contribuție la bugetul de stat.

Radu Marian: Trebuie să fii onest în declarația ta de avere.