Chilia Veche, paradisul care se prăbușește sub presiunea războiului și a nepăsării

În nordul Deltei Dunării, la granița cu Ucraina, satul Chilia Veche trăiește una dintre cele mai dramatice perioade din istoria sa recentă. Odată un colț de lume neatins, recunoscut pentru liniștea apelor și echilibrul său natural, Chilia Veche s-a transformat într-un loc sufocat de trafic, poluare și degradare. Traficul maritim pe brațul Chilia s-a triplat în ultimii ani, după redirecționarea unei părți din transportul ucrainean pe această rută, iar valurile imense produse de navele de mare tonaj distrug constant plasele pescarilor locali. Oamenii pierd până la 30% din captură, iar o parte dintre ei au fost nevoiți să renunțe complet la pescuit, activitatea care le asigură existența de generații întregi.

Pe lângă presiunea economică, mediul natural este devastat. Sturionii, simbol al Deltei și specie protejată, au devenit aproape o raritate, în timp ce bancurile de pești sunt tot mai rare din cauza zgomotului, poluării și vibrațiilor puternice. În apele brațului Chilia plutesc resturi de plastic, uleiuri, nămol și materiale aduse de războiul din Ucraina. Ecosistemul fragil al Deltei este forțat să suporte o încărcătură industrială pe care nu a fost niciodată pregătit să o absoarbă, iar pescarii spun că nici măcar vegetația de pe maluri nu mai crește la fel.

Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare „Delta Dunării” avertizează asupra unui „șoc sistemic” care lovește întreaga regiune. Poluarea intensă, salinizarea apelor, haosul urbanistic și lipsa unui control eficient din partea autorităților transformă Delta într-un spațiu vulnerabil, amenințat de colaps ecologic. Multe dintre habitatele naturale sunt distruse de dragaje necontrolate, iar speciile protejate dispar treptat. În paralel, lipsa investițiilor în infrastructura de mediu și monitorizarea redusă fac imposibilă intervenția rapidă în fața deteriorării accelerate.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării recunoaște că monitorizarea traficului pe brațul Chilia este dificilă, mai ales după intensificarea activităților comerciale generate de conflictul din Ucraina. Navele de mare tonaj provoacă nu doar poluare fonică și valuri puternice, ci și eroziunea malurilor, modificând permanent cursul natural al apei. Situația este agravată de lipsa cooperării internaționale eficiente în gestionarea mediului transfrontalier, în condițiile în care o parte din probleme provin de pe malul ucrainean, aflat în plin efort de reconstrucție portuară.

Astăzi, Chilia Veche este o umbră a satului idilic de altădată. Fațadele vechi se crapă, canalele sunt colmatate, iar localnicii privesc neputincioși cum un patrimoniu natural și cultural unic se scufundă în mizerie și indiferență. Delta Dunării, una dintre cele mai valoroase rezervații naturale ale Europei, riscă să devină o zonă industrială degradată, pierzându-și identitatea. În lipsa unor acțiuni ferme și coordonate între România și Ucraina, paradisul albastru de la Chilia Veche se poate transforma definitiv într-un deșert acvatic — o rană deschisă a Europei uitate.