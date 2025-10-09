Partidul Giorgiei Meloni vrea interzicerea valului islamic în locurile publice din toată Italia

Partidul de guvernământ Frații Italiei (Fratelli d’Italia) a propus miercuri un proiect de lege care interzice purtarea burqa și a niqabului în spațiile publice, ca parte a unui pachet legislativ mai amplu menit să combată ceea ce formațiunea numește „separatism cultural” asociat islamului, potrivit Reuters.

Proiectul, prezentat în parlament de deputați din partidul premierului Giorgia Meloni, ar interzice acoperirea feței în toate spațiile publice – inclusiv în școli, universități, magazine și birouri din întreaga țară.



Burqa este un veșmânt care acoperă complet corpul femeii, din cap până în picioare, inclusiv ochii, care sunt protejați de o plasă fină. Niqabul este un văl care acoperă fața, lăsând descoperită doar zona ochilor.

Cei care încalcă legea ar putea fi amendați cu sume cuprinse între 300 și 3.000 de euro (aproximativ 350–3.500 de dolari).

Textul introductiv al proiectului de lege precizează că scopul acestuia este combaterea „radicalizării religioase și a urii motivate religios”.

Franța, prima țară din Europa care a interzis complet burqa

Franța a fost prima țară europeană care a introdus, în 2011, o interdicție totală asupra purtării burqa în spațiile publice.

De atunci, lista s-a extins semnificativ, peste 20 de state din întreaga lume adoptând forme similare de interdicție privind burqa și alte văluri care acoperă complet fața — printre acestea se numără Austria, Tunisia, Turcia, Sri Lanka și Elveția.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a susținut în mod constant aceste interdicții, inclusiv în 2017, când a confirmat decizia Belgiei de a interzice burqa și vălurile integrale, stabilind că statele pot restricționa astfel de haine pentru a proteja principiul „conviețuirii sociale”.

În Italia, unele regiuni aplică deja restricții similare – în Lombardia, de exemplu, autoritățile au interzis, la sfârșitul anului 2015, accesul în clădiri publice și spitale persoanelor cu fața acoperită.

Frații Italiei propun un pachet legislativ care vizează și organizațiile religioase și noi sancțiuni pentru testele de virginitate și căsătoriile forțate

Proiectul de lege merge dincolo de interdicția privind acoperirea feței și introduce noi cerințe de transparență financiară pentru organizațiile religioase care nu au acorduri oficiale cu statul italian.

În prezent, nicio organizație musulmană nu are un astfel de acord, ceea ce înseamnă că islamul nu beneficiază de recunoașterea formală acordată altor 13 culte religioase. Potrivit propunerii legislative, grupurile nerecunoscute vor fi obligate să își declare toate sursele de finanțare, care vor fi permise doar dacă provin din entități ce nu reprezintă un risc pentru securitatea statului.

Proiectul introduce și noi prevederi penale, inclusiv sancțiuni pentru testele de virginitate, și înăsprește pedepsele pentru căsătoriile forțate, adăugând constrângerea religioasă drept temei pentru urmărirea penală.

Partidul Liga, partener în coaliția condusă de Giorgia Meloni, a prezentat la începutul acestui an un proiect de lege mai restrâns, axat doar pe interzicerea acoperirii feței. Acesta se află în prezent în analiză într-o comisie parlamentară, iar deocamdată nu este clar dacă va fi comasat cu noua propunere.

Coaliția are o majoritate solidă în parlament, ceea ce sugerează că proiectul ar putea fi adoptat, deși nu a fost stabilit un calendar clar pentru dezbateri.