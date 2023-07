Partidul Liberal și-a anunțat candidatul pentru Primăria Capitalei. Surpriză: Nu este Dorin Chirtoacă

Partidul Liberal (PL) a anunțat candidatul pentru Primăria Capitalei. Este vorba despre vicepreședintele formațiunii, Ion Purice Nistor, transmite Realitatea.md.

„Suntem stataliști pro-România. Am pledat și pledăm pentru unire. (…) Am luat decizia la partid să participă în aceste alegeri locale, inclusiv în municipiul Chișinău. Așa cum am venit în 2007 și am luat puterea în Chișinău și i-am dat culoare românească, așa și acum vrem. (…) Să reprezinte în aceste alegeri interesele cetățenilor din partea Partidului Liberal, vicepreședintele partidului, Ion purice. Are calități de manager. În partid se află de mulți ani”, a anunțat Ghimpu.

De asemenea, Ghimpu s-a referit la faptul că în perioada când Capitala era administrată de PL în oraș nu se făceau interesele rușilor. La rândul lui, candidatul Ion Purice și-a asumat renovarea străzilor, termoizolarea clădirilor, buna gestionare a curților de bloc, dar și crearea parcărilor.

„Chișinăul trebuie să redevină cetate românească, unde primarul să depună străduința pentru locuitori. În același timp, municipiul are o sumedenie de probleme. Îmi asum responsabilitatea pentru termoizolarea clădirilor, reparația și buna gestionare a curților blocurilor, iar o parte din străzi au fost deja reparate cu mandatul ex-primarului Dorin Chirtoacă”, a declarat Ion Purice.

Ion Purice este medic de meserie. Acesta a activat în calitate de vicedirector al unui spital din Chișinău și director al spitalului din Cărpineni, dar a fost și asistent de deputat.

