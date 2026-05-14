Partidul Nostru a dat start consultărilor pentru anularea armatei obligatorii

Renato Usatîi a anunțat că va transmite tuturor fracțiunilor parlamentare copia proiectului de lege elaborat de Partidul Nostru, care prevede ca serviciul militar să devină opțional și doar în bază de contract, cu eliminarea recrutării obligatorii a tinerilor.

Președintele Partidului Nostru a subliniat că această inițiativă vine în urma mai multor sesizări din partea tinerilor din întreaga țară și din diaspora.

„Îl voi înmâna astăzi tuturor președinților de fracțiuni din Parlament și deputaților neafiliați, ca fiecare să ia cunoștință și să poată veni cu modificări și propuneri. Este vorba despre un proiect constituțional, însă dacă începem acum colectarea semnăturilor, acesta se va prăbuși. Dar deputații îl pot iniția. Eu cred că toate fracțiunile și deputații neafiliați vor susține această inițiativă”, a spus Renato Usatîi înaintea ședinței plenare de astăzi.

Potrivit lui Renato Usatîi, tinerii care își doresc o carieră militară profesională ar trebui să urmeze instituții specializate, iar accentul trebuie pus pe o armată bine pregătită și echipată, nu pe numărul de recruți.

„Sunt tineri care, poate, au un vis să devină militari, care vor să facă studii profesionale în domeniu. Poate au avut părinți sau bunici militari, este o tradiție. Atunci vom avea o armată profesionistă, nu să umplem cazărmi cu copii flămânzi. Mulți din sate merg la armată din lipsă de posibilități”, a declarat acesta.

Politicianul a oferit și un exemplu pe care l-a calificat drept dramatic: „Am vorbit cu o doamnă profesoară cu șase copii care mi-a spus: «L-am trimis la armată, ca să am o gură mai puțin în casă». Vă dați seama la ce am ajuns? Trebuie o armată bine dotată, echipată, și să punem accent pe calitate, nu pe număr.”