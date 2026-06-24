Schiţa originală a Coloanei fără Sfârşit, realizată de Constantin Brâncuşi, expusă la Parlamentul European

Schiţa originală a Coloanei fără Sfârşit, realizată de sculptorul Constantin Brâncuşi, document considerat a fi actul de naştere al principalei creaţii brâncuşiene, a fost expusă la Parlamentul European, în cadrul expoziţiei „Infinitul lui Brâncuşi”, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Primăria Municipiului Târgu Jiu, la iniţiativa vicepreşedintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în colaborare cu Centrul de Cercetare Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, la sediul Parlamentului European din Bruxelles a fost vernisată expoziţia „Infinitul lui Brâncuşi”, o expoziţie de fotografii-document din arhiva Georgescu Gorjan, precum şi fotografii realizate de artiştii Ioana Chiriţă, Vlad Eftenie, Cristian Caval şi Ionel Scăunaşu.

„Fotografiile redau momente unice surprinse în jurul operelor care alcătuiesc Ansamblul Monumental ‘Constantin Brâncuşi’ de la Târgu Jiu. Piesa centrală a evenimentului a reprezentat-o expunerea fotografiei originale pe care Constantin Brâncuşi a desenat Coloana fără Sfârşit. Acest moment emoţionant a fost oferit de Mihai Andrei Petrişor, urmaşul familiei Ştefan Georgescu Gorjan, inginerul care a colaborat cu Brâncuşi pentru realizarea monumentului de la Târgu Jiu. Participanţii la eveniment au putut urmări filmul documentar realizat de dr. Doina Lemny, ‘Ansamblul Brâncuşian de la Târgu Jiu’, şi au avut ocazia să trăiască prin intermediul ochelarilor VR emoţia vizitării operelor de la Târgu Jiu. Cei prezenţi au primit cărţi poştale cu imaginile expuse, fiind încurajaţi să scrie mesaje cu privire la cele vizionate în expoziţie”, se arată în comunicat.

La eveniment, la invitaţia europarlamentarului Victor Negrescu au participat şi o serie de oficiali europeni şi ai statului român, invitaţi care au transmis mesaje dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, mai arată sursa citată.