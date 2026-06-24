Poliția va comemora prin sirene cei doi ofițeri decedați în accidentul de la Sângerei

Poliția Națională a anunțat că va organiza un moment de comemorare în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Potrivit instituției, astăzi, la ora 09:00, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova vor porni simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se află sau de misiunile pe care le desfășoară.

Reprezentanții Poliției precizează că gestul simbolic este un omagiu adus sacrificiului, devotamentului și serviciului celor doi polițiști în slujba cetățenilor și a siguranței publice.

Instituția a transmis condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor afectați de această pierdere.

Totodată, Poliția a îndemnat cetățenii să manifeste respect și înțelegere în timpul momentului de reculegere și să nu intre în panică la auzul sirenelor, menționând că acestea vor fi utilizate exclusiv pentru comemorarea celor doi angajați decedați.

Amintim că accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 23 iunie, în raionul Sângerei, unde doi polițiști de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau în misiune.

În urma impactului, polițiștii au suferit traumatisme grave și au fost transportați de urgență la spital. În cele din urmă, ambii au decedat.

Ulterior, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că șoferul implicat în accident ar fi adormit la volan.