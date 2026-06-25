Partidul Nostru inițiază o moțiune simplă împotriva politicii fiscale

Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva politicii fiscale promovate de Ministerul Finanțelor. Formațiunea a lansat un apel către toți deputații din Parlament să semneze documentul.

Potrivit unui comunicat al partidului, proiectul depășește cadrul unor ajustări tehnice și reprezintă o reformă fiscală cu efecte importante asupra economiei, mediului de afaceri și nivelului de trai al populației.

Deputatul Alexandr Berlinschii a declarat că proiectul ar fi fost elaborat fără consultări suficiente și fără un dialog amplu cu sectoarele care ar putea fi afectate de noile măsuri fiscale.

„În loc să reducă risipa banului public și să eficientizeze cheltuielile statului, Ministerul Finanțelor încearcă să acopere gaura bugetară prin taxe, impozite și accize mai mari”, a afirmat parlamentarul.

Partidul Nostru susține că domenii precum agricultura, construcțiile, industria alimentară, serviciile medicale și sectorul HoReCa ar putea resimți direct efectele modificărilor propuse. Totodată, formațiunea consideră că o eventuală majorare a TVA pentru resursele energetice ar putea afecta în special persoanele cu venituri reduse și alte categorii vulnerabile.

În opinia reprezentanților partidului, introducerea unor sarcini fiscale suplimentare într-un context economic dificil ar putea conduce la reducerea consumului, diminuarea investițiilor și pierderea locurilor de muncă.

Prin moțiunea simplă, fracțiunea solicită ministrului Finanțelor să prezinte în Parlament explicații privind fundamentarea măsurilor propuse, impactul economic și social estimat, precum și rezultatele consultărilor desfășurate până în prezent.

De asemenea, Partidul Nostru cere retragerea și revizuirea proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027 și organizarea unor consultări suplimentare cu sectoarele vizate înainte de promovarea documentului.