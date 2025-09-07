Partidul Nostru: Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate

Alegeri 2025. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Acești cetățeni trebuie să beneficieze de ambele pensii, a declarat Renato Usatîi la întâlnirea cu cetățenii din Sîngerei.

„Am ajuns la un absurd: o persoană cu dizabilitate, când ajunge la pensie, este întrebată de stat: «Ori alegeți pensia de vârstă, ori pe cea de dizabilitate.» Dar ce legătură are pensia de vârstă cu pensia de dizabilitate, dacă omul a muncit o viață întreagă?! Dacă s-a întâmplat ca acea persoană să aibă un grad de dizabilitate, înseamnă că pensia de dizabilitate trebuie păstrată!”, a declarat Usatîi.

El a acuzat autoritățile că gestionează țara prin metode abuzive și sancțiuni, fără a oferi soluții reale pentru cetățeni.

„Statul se menține doar prin jupuire și amenzi. Ne-au furat toți, indiferent de culoarea politică a guvernărilor. Am devenit țara amenzilor. Cum apare o problemă în buget, cum inventează amenzi și alte șiretlicuri!”, a adăugat liderul Partidului Nostru.

„Printre principalele obiective ale Partidului Nostru în viitorul Parlament figurează introducerea în Constituție a obligativității indexării pensiei cel puțin la rata inflației. Pensia minimă va fi egală cu salariul minim pe țară și va crește odată cu creșterea salariului minim. Nicio pensie să nu fie mai mică de 5000 de lei”, menționează PN.