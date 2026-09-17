Partidul Nostru va înregistra un proiect de lege pentru combaterea violenței în familie. Alexandr Berlinschii: „Poliția trebuie să acționeze imediat, să urmărească permanent situația și să protejeze victima!”

Partidul Nostru urmează să înregistreze un proiect de lege pentru modificarea Legii privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Deputatul Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a prezentat principalele modificări propuse.

„Așa cum am promis și în cadrul campaniei electorale că noi vom fi vocea cetățenilor în Parlamentul Republicii Moldova, urmează în timpul cel mai apropiat să înregistrăm un proiect de lege prin care vom modifica legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Scopul acestei modificări a legislației este nu altceva decât a asigura protecție persoanelor care au nevoie. Rezumatul modificărilor constă în faptul că vom oferi cadrul legal necesar angajaților poliției. Mai bine zis, intervenția specializată a poliției, cel puțin un ofițer specializat în violență în familie, în fiecare inspectorat”, a declarat deputatul.

Printre propuneri se numără monitorizarea electronică provizorie în cazurile de risc înalt, ridicarea obligatorie a armelor atunci când agresorul prezintă un pericol și accesul imediat al victimelor la adăpost și asistență:

„În cazurile de risc înalt și pericol real imediat, poliția poate dispune provizoriu monitorizarea electronică, măsura trebuie transmisă instanței în maxim 24 de ore pentru control judecătoresc. De asemenea, monitorizarea provizorie încetează cel târziu după 48 de ore dacă instanța nu dispune continuare.”

Berlinschii propune și o evaluare dinamică a riscului, care să fie actualizată atunci când apar informații noi, amenințări sau incidente.

„Riscul nu se evaluează o singură dată, trebuie reevaluat la apariția unor informații noi, încălcări, amenințări, incidente critice sau revenirea agresorului în țară, așa cum a fost tragicul caz de la Măgdăcești”, a spus parlamentarul.

O altă modificare vizează crearea unui sistem informațional integrat pentru gestionarea sesizărilor, evaluărilor de risc, măsurilor de protecție și alertelor.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru neexecutarea măsurilor de protecție și pentru neglijența în serviciu în cazurile în care aceasta duce la vătămarea gravă sau decesul unei persoane:

„Într-o singură frază, proiectul creează un mecanism în care, la identificarea unui risc înalt, poliția trebuie să acționeze imediat, să urmărească permanent situația, să asigure monitorizarea agresorului, să protejeze victima, chiar dacă apar probleme procedurale sau tehnice. Și să existe răspundere atunci când autoritățile nu își îndeplinesc atribuțiile”.