Una din trei locuințe din Moldova nu are apă curentă, iar jumătate nu au canalizare

Fondul locativ al Republicii Moldova s-a majorat în 2025, însă sute de mii de locuințe rămân fără utilități de bază, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

La 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova erau înregistrate 1,365 milioane de locuințe, cu 2,1% mai multe decât cu un an înainte. Suprafața totală a fondului locativ a ajuns la 93,4 milioane de metri pătrați, în creștere cu 1,7%.

În pofida extinderii fondului locativ, doar 68,2% dintre locuințe sunt racordate la apeduct, ceea ce înseamnă că aproximativ 434 de mii de locuințe încă nu beneficiază de apă curentă.

Situația este similară și în cazul canalizării. Doar 66,1% dintre locuințe dispun de acest serviciu, ceea ce înseamnă că aproape 463 de mii de locuințe nu sunt conectate la rețeaua de canalizare.

Datele BNS mai arată că 47,3% dintre locuințe sunt racordate la încălzirea centrală, în timp ce 91,3% beneficiază de alimentare cu gaze naturale sau lichefiate.

Statisticile relevă că 54,8% din fondul locativ este amplasat în mediul rural, unde sunt înregistrate 748 de mii de locuințe, în timp ce în mediul urban există 617,4 mii de locuințe.

Din punctul de vedere al structurii, cele mai numeroase sunt locuințele cu trei camere, care reprezintă 35,9% din total. Acestea sunt urmate de locuințele cu două camere (32,6%), cele cu patru și mai multe camere (20,6%) și garsonierele sau locuințele cu o cameră (10,9%).