Justiție

Vladimir Andronachi, eliberat din Penitenciarul nr. 13 și plasat sub control judiciar

Photo of Timpul.md Timpul.md2 iulie 2026
0 0

Fostul deputat PD Vladimir Andronachi a fost eliberat din Penitenciarul nr. 13. Instanța a hotărât ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia vine la aproximativ trei luni de la ultima sa plasare în arest.

Avocatul lui Vladimir Andronachi a confirmat eliberarea clientului său, însă nu a precizat data la care instanța a dispus schimbarea măsurii preventive.

Andronachi a fost reținut și plasat în arest pe 24 martie, fiind inițial suspectat de contrabandă și abuz de putere. Ulterior, acesta a fost acuzat de participare la crearea și conducerea unei organizații criminale care, potrivit anchetei, ar fi facilitat deschiderea unor magazine duty-free în regiunea transnistreană. În același dosar este vizat și fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Victor Osipov.

Pe 2 februarie, Vladimir Andronachi fusese eliberat din arest într-o altă cauză penală, în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, prejudiciul estimat în acel dosar depășește 26 de milioane de lei.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md2 iulie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *