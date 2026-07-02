Vladimir Andronachi, eliberat din Penitenciarul nr. 13 și plasat sub control judiciar

Fostul deputat PD Vladimir Andronachi a fost eliberat din Penitenciarul nr. 13. Instanța a hotărât ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia vine la aproximativ trei luni de la ultima sa plasare în arest.

Avocatul lui Vladimir Andronachi a confirmat eliberarea clientului său, însă nu a precizat data la care instanța a dispus schimbarea măsurii preventive.

Andronachi a fost reținut și plasat în arest pe 24 martie, fiind inițial suspectat de contrabandă și abuz de putere. Ulterior, acesta a fost acuzat de participare la crearea și conducerea unei organizații criminale care, potrivit anchetei, ar fi facilitat deschiderea unor magazine duty-free în regiunea transnistreană. În același dosar este vizat și fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Victor Osipov.

Pe 2 februarie, Vladimir Andronachi fusese eliberat din arest într-o altă cauză penală, în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, prejudiciul estimat în acel dosar depășește 26 de milioane de lei.