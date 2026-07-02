Episcopul Antonie de Bălți, desemnat noul mitropolit al Basarabiei

Noul mitropolit al Basarabiei a devenit episcopul Antonie de Bălți. Candidatura sa a fost aprobată astăzi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Conform Agenției de știri Basilica.ro, hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Pentru aceeași demnitate a candidat și preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.

Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, s-a născut în data de 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie.

Amintim că la 3 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat retragerea lui Petru Păduraru și l-a desemnat pe Mitropolitul Teofan să asigure interimatul Mitropoliei Basarabiei până la alegerea unui nou mitropolit.