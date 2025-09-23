PAS, campanie pe bani grei: 15 milioane de lei turnați în publicitate

Raportul financiar depus la CEC arată că, în primele patru săptămâni de campanie, Partidul Acțiune și Solidaritate a cheltuit 14,92 milioane lei.

Printre cheltuielile majore:

Spoturi publicitare: peste 8 milioane lei, cu injecții masive în săpt. I (2,77 mil. lei) și săpt. IV (2,39 mil. lei).

Materiale promoționale:4,74 milioane lei, concentrate la începutul campaniei (2,18 mil. lei).

Mitinguri și evenimente: doar 37,9 mii lei.

Datele confirmă că PAS și-a construit campania aproape exclusiv pe vizibilitate și publicitate.

P.S. „Bursierii” SIS din presa liberă și independentă au lucrat, desigur, pro bono.