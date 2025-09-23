CEC avertizează „Democrația Acasă”. SIS a cerut excluderea din cursa electorală

Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale pentru faptul că în lista formațiunii se regăseau doi membri ai Partidului AUR din R. Moldova. Hotărârea CEC a fost emisă în urma unei sesizări a Serviciului de Informații și Securitate, care face referire la o „notă informativă anonimă”.

Astfel, candidații cu nr. 15 și 59 din lista Partidului „Democrația Acasă” au fost excluși din listă. În urma acestor modificări, s-a constatat că lista nu mai corespunde deja criteriilor obligatorii privind acordarea unei cote de cel puțin 40 la sută pentru candidați femei. Astfel, CEC i-a dat la dispoziție partidului 24 de ore pentru a înlătura aceste nereguli survenite în urma hotărârii de azi.

Liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a arătat dezacordul cu decizia de avertizare a formațiunii, menționând că o sesizare a SIS, formulată în baza unei note anonime nu reprezintă temei pentru a emite o astfel de sancțiune. De asemenea, politicianul a făcut referire la legislația națională în care s-ar stipula că din momentul depunerii unei cereri de aderare la o formațiune, oricărui solicitant i se anulează, de drept, calitatea de membru în cadrul partidului din care făcea parte până la semnarea cererii.

Precizăm că, zilele trecute, Vasile Costiuc declara că deține informații precum că puterea de la Chișinău ar intenționa să-l elimine din alegeri. Mai mult, acesta spunea că ar fi fost planificate și un șir de percheziții la domiciul și sediul său, însă, deocamdată, acestea nu au avut loc.

„Democrația Acasă” se prezintă drept un partid unionist și totodată suveranist și s-a remarcat, în special în ultima vreme, ca un critic vehement al guvernării PAS. De asemenea, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, cunoscut pentru activismul său civic și politic, a acuzat în nenumărate rânduri că este hărțuit în permanență de poliție și procurori, prin dosare penale și administrative, dar și amenzi pe bandă rulantă.