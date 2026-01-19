PAS cere anchetă penală împotriva primarului Ceban pentru legăturile cu FSB

Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău au solicitat pornirea unei anchete penale împotriva primarului general, Ion Ceban, în care să fie investigat pentru trădare de patrie și punerea în pericol a securității naționale. Aceștia acuză edilul de legături cu ofițeri ai FSB. În replică, consilierii Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de Ion Ceban, au calificat declarațiile PAS drept neadevăruri și tentative de manipulare a opiniei publice.

Într-un briefing, președinta fracțiunii PAS în CMC, Zinaida Popa, a declarat că acuzațiile aduse primarului Capitalei se regăsesc în sentința pronunțată recent împotriva lui Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie.

Potrivit ei, martorii din dosar au confirmat presupusele legături ale primarului Ion Ceban și ale Primăriei Chișinău cu serviciile secrete ruse. Zinaida Popa susține că ajutorul ar fi fost oferit prin intermediari, inclusiv de ofițerii FSB Iurii Gudilin și Olga Grak, surprinși când intrau în clădirea Primăriei municipiului Chișinău.

Zinaida Popa a declarat că afirmațiile martorilor ridică întrebări serioase: dacă Ion Ceban a permis accesul ofițerilor FSB în Primăria Chișinău, dacă a beneficiat de bani, consultanță sau alt suport din partea FSB și Rusiei în activitatea Primăriei sau în crearea MAN și dacă a transmis documente strategice ale municipiului agenților FSB în cele două mandate.

Fracțiunea PAS a cerut desecretizarea documentelor semnate de Ion Ceban cu instituții sau structuri cu legături în Federația Rusă.

La scurt timp, consilierii municipali ai MAN au organizat un briefing de presă, declarând că toate documentele Primăriei Chișinău sunt publice și că vor iniția acțiuni legale împotriva celor care răspândesc calomnii și defăimări.

Consiliera MAN Lucia Pisarenco a declarat că reprezentanții PAS mint și manipulează opinia publică, fiind conștienți de acest lucru. Aceasta a subliniat că nici Primăria Chișinău, nici primarul general, Ion Ceban, nu au nicio legătură cu acuzațiile formulate, considerate intenționate și menite să-i afecteze imaginea.