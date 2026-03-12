Comisia Europeană a propus Ucrainei o misiune de inspectare a conductei petroliere Drujba, ce transportă pe teritoriul ucrainean petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia

Comisia Europeană a propus Ucrainei trimiterea în această ţară a unei misiuni care să inspecteze starea conductei petroliere Drujba, ce transportă pe teritoriul ucrainean petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia şi a cărei oprire a creat un conflict între aceste două ţări, de o parte, şi Ucraina, de cealaltă parte, transmite agenția de știri AFP.

Tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit de pe 27 ianuarie în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că ar fi nevoie de circa o lună şi jumătate pentru a o repara. Dar premierul ungar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina.

„Avem discuţii intense cu Ucraina asupra acestei chestiuni, cum de altfel facem deja de câteva săptămâni, precum şi cu statele membre cele mai preocupate, şi vă pot informa că am propus Ucrainei o misiune de inspectare a conductei”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen. „Aşteptăm un răspuns şi menţinem contactul cu ucrainenii şi statele membre”, a adăugat ea.

Comisia Europeană a vorbit săptămâna trecută despre „diferite opţiuni” pentru reluarea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei, inclusiv „un eventual ajutor financiar” pentru Ucraina destinat reparării conductei.

Guvernul ungar a anunţat miercuri trimiterea unei delegaţii în Ucraina pentru a discuta această chestiune. Dar Kievul a replicat că nicio invitaţie a fost adresată Budapestei.

Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să elaboreze un „plan B” pentru a finanţa Ucraina, după ce ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Kievului de UE a fost blocat de Viktor Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei Drujba.

Într-un interviu acordat ediţiei germane a publicaţiei Politico, Zelenski a repetat că Ucraina ar avea nevoie de aproximativ o lună şi jumătate pentru a repara conducta. „Dacă Europa nu ne dă banii decât dacă petrolul rusesc va curge din nou, atunci ar fi posibil să fie reparată în acest timp”, a sugerat Zelenski, cerând astfel Uniunii Europene să-i transfere mai întâi ajutorul financiar blocat de Orban şi abia apoi Ucraina să repare conducta Drujba, susţinând însă că durata reparaţiilor s-ar putea întinde chiar şi până la şase luni dacă se doreşte reconstruirea rezervoarelor şi a instalaţiilor.

Dar „de ce ar trebui să o reparăm noi ?” după ce „Rusia a avariat această conductă”, s-a întrebat Zelenski în continuare, adăugând că totuşi o va repara dacă trebuie să facă acest lucru pentru ca Ucraina să primească cele 90 de miliarde de euro din partea UE.

Această sumă constă într-un împrumut, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti ipotetice „reparaţii de război”, altfel statele UE garante vor trebui să-l plătească, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis deja Ucrainei că, dacă Ungaria îşi menţine veto-ul, va fi găsită o soluţie pentru a-l ocoli şi Ucraina va primi oricum fondurile promise.