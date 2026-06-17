PAS, împotriva dreptului cetățenilor de a decide amalgamarea. Proiectul Partidului Nostru, respins de deputații fracțiunii majoritare

Inițiativa Partidului Nostru de a oferi cetățenilor dreptul decizional final în procesul de amalgamare voluntară a localităților și de a include municipiile Chișinău și Bălți în acest mecanism a fost respinsă de reprezentanții guvernării.

În cadrul ședinței Comisiei protecție socială, sănătate și familie, deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al acestei comisii, a prezentat proiectul de lege care prevede introducerea unei etape obligatorii în procesul de reorganizare administrativ-teritorială: organizarea unei adunări generale a locuitorilor, prin care aceștia să decidă direct dacă sunt de acord cu unirea localității lor cu altele.

O a doua propunere vizează municipiile Bălți și Chișinău. În prezent, legea nu oferă posibilitatea unei localități de a adera la acestea.

„Prin proiectul nostru, introducem această posibilitate pentru localitățile care doresc să se amalgameze cu municipiile Bălți sau Chișinău și care au hotar comun. Procedura este similară celei deja înscrise în lege pentru alte localități. La bază va sta voința cetățenilor; decizia va fi luată prin adunare generală, ulterior fiind transmisă către Consiliul Municipal Bălți sau Chișinău. Prin acest proiect, nu obligăm pe nimeni să se amalgameze, nu este o chestiune de obligativitate, ci doar oferim drepturi, lărgim lista localităților, incluzând Bălțiul și Chișinăul, și implementăm o nouă formulă prin care decizia să fie luată direct de către cetățeni”, a argumentat Margarint.

În ciuda argumentelor privind importanța respectării opiniei publice, proiectul nu a întrunit susținerea necesară în comisie, fiind blocat de voturile deputaților PAS.