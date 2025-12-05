VIDEO: „Moldova riscă o condamnare la CEDO pentru abateri în examinarea dosarului Plahotniuc, spune Cristina Ciubotaru: Statul recurge la viteze diferite în cauzele de rezonanță”

Republica Moldova ar putea fi condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru modul în care decurge examinarea dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc și pentru faptul că nu i s-au oferit condiții și suficient timp pentru studierea volumelor din dosar. De această părere este experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care a subliniat că devine suspectă și abordarea instanțelor în viteza la care recurg pentru examinarea cazurilor de rezonanță.

„Nu este clar de ce diferite dosare de rezonanță au viteze diferite. De ce unele trenează, dar altele se mișcă repede. De ce dosarul lui Dodon trebuie reluat de la zero și nimeni nu-i deranjat de faptul că viteza a fost tocmai trei ani și acum începem de la zero, dar de ce nu trebuie viteză aici? Vorbim despre un dosar (n. r. Plahotniuc) care are sute de volume și i se dă câteva zile la dispoziție să studieze, fizic, nu poți să citești, să înțelegi, să discuți, să construiești strategia de apărare. După mine această laudă care vine din zona politică că avem o viteză mare, de fapt, mai târziu poate să ne coste pe noi o condamnare la CEDO pentru faptul că omului nu i-au fost asigurate garanții de apărare. Eu zic mai bine să-i dea timp să se pregătească, dacă procurorii sunt foarte convinși de probele pe care le au”, a declarat Cristina Ciubotaru în cadrul emisiunii „Contrasens” de la Ziua.

Fostul director adjunct al CNA regretă că nu este organizat un proces echitabil și precizează că într-o justiție „ținută de gât de politic” Plahotniuc are puține șanse să fie achitat.

„Asta e părerea care îmi aparține, a unui om care nu a văzut probele, nu a văzut dosarul, eu nu văd cum el ar putea să fie achitat de o justiție ținută de gât, de actualul politic. Eu cred că miza este mai degrabă de ordin politic”, a mai adăugat Cristina Ciubotaru.

Amintim că Vlad Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova în 25 septembrie, după ce la sfârșitul lunii iulie a fost reținut pe Aeroportul din Atena. După ce a fost plasat în arest preventiv la Chișinău, Judecătoria Chișinău a decis separarea dosarului complex legat de frauda bancară, episodul în care este vizat Vlad Plahotniuc fiind examinat aparte de celălalt dosar în care sunt inculpați foști conducători ai Băncii Naționale și administratori ai celor trei bănci implicate în devalizarea sistemului bancar.