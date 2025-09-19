Guvernarea PAS se prăbușește în ochii electoratului, iar cifrele o confirmă. Conform platformei internaționale de predicții Polymarket, partidul Maiei Sandu mai are doar 28% șanse să obțină majoritatea în viitorul Parlament.

Această prognoză arată limpede că entuziasmul și încrederea cu care moldovenii au creditat PAS în 2021 s-au evaporat. Promisiunile de reformă, lupta cu corupția și „modernizarea statului” s-au transformat în austeritate, taxe sufocante, exod al populației și scandaluri politice interminabile.

Departe de a fi garantul „viitorului european”, PAS devine simbolul eșecului și al rupturii tot mai adânci dintre putere și popor. Când electoratul nu mai crede în tine, nici propaganda externă și nici vizitele oficiale nu mai pot repara prăbușirea.

În loc să răspundă la problemele reale – prețuri record la locuințe, criza datoriilor, salarii mici și exod masiv al tinerilor – PAS a preferat să fugă de electorat și să caute legitimitate în capitale străine. Rezultatul? O majoritate politică ce părea de neclintit se transformă într-un castel de nisip pe cale să se prăbușească.