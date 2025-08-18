PAS pregătește umilirea polițiștilor! Vladimir Bolea: Și polițiștii trebuie să treacă vettingul, alături de procurori și judecători

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.

„Pentru noi, sarcina primordială este să terminăm procedul de reformare. Totuși, toți judecătorii, toți procurorii și toți polițiștii ar trebui să treacă prin procedura de vetting”, a declarat Vladimir Bolea.

Vicepremierul consideră că mai sunt categorii de funcționari care ar trebui obligatoriu să fie evaluați extern: „Nu sunt împotrivă ca toți miniștrii actuali, foști, viitori să treacă aceeași procedură. Lasă să răspundă de unde au venituri”.

„Nimeni nu va vota pentru așa ceva.”

„Haideți să punem această întrebare. Eu personal nu am nimic împotrivă.”

Membrii Vetting au salarii mai mari decât ridică judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ). Astfel, indemnizația lunară a unui membru național în procesul de evaluare externă a crescut de la 73.740 lei la 110.610 lei, conform modificărilor aprobate de deputații PAS, la sfârșitul lunii mai.

Anterior, deputatul PAS Radu Marian a refuzat să comenteze această decizie luată de Guvern, prin care salariile membrilor naționali ai comisiilor de Vetting care îi evaluează pe judecători și procurori urmau să fie majorate până la circa 110 mii lei, în contextul în care o pensie medie e de circa 3300 lei. „Mi se pare populist să faci asemenea comparație”, a spus Radu Marian.

Proiectul de lege „pre-vetting” a fost adoptat la data de 10 februarie 2022, de către majoritatea PAS. Comisia de evaluare a fost constituită din șase membri, trei dintre care – desemnați de partenerii de dezvoltare, iar ceilalți – de către Parlament.