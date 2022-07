Pas reformei administrative? Când are de gând Maia Sandu sa înceapă reforma administrativă? În mandatul următor !?

Când are de gând Maia Sandu sa înceapă reforma administrativă ? In mandatul următor !? Cum sa stai cu majoritate in Parlament darr cu așa organizare administrativa bugetivora si inutila educata cu toate năravurile voroniste si dodoniste si doar sa te declari prooccidental sau ca vrei reintegrarea europeana …

Va mai amintiti se raioanele din RPR si RSR ? Ei bine, după ce coaliția CDM a revenit la 9 Județe si 2 entități de tip sovietic UTAGagauzia si UTANistru, in 1999-2000, iar Voronin le-a lichidat in 2001 revenind la 40 de raioane plus UTAG si UTAN, Maia Sandu si majoritatea sa parlamentara PAS încă păstrează convenabil- deși au trecut 2 ani – organizarea administrativa sovietica a lui Voronin si Dodon!

Reforme structurale ZERO !

Si in Justiției si in Administratie doar declaratii de intentie !?

Antonie Popescu, avocat român.