PAS se prăbușește în sondaje. Partidul de la putere înregistrează o scădere de peste șapte puncte procentuale

Partidul de la guvernare scade dramatic în sondajele privind intenția de vot. Un nou studiu IMAS arată că PAS ar acumula, în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, 20,6 la sută, cu șapte puncte procentuale în scădere față de preferințele din sondajul din luna iunie.

Pe locul al doilea se află Partidul Socialiștilor, cu o pondere de 14,9% din toți respondenții, fiind la aceeași cotă de acum o lună. Formațiunea este urmată de „Democrația Acasă”, pentru care ar vota 10,2 la sută dintre cei intervievați. Pe locul al patrulea se află „Partidul Nostru”, cu o pondere de 6,5%, în ușoară creștere, de 1,3 puncte procentuale, față de precedentul sondaj.

Studiul IMAS a fost realizat în perioada 10-20 iulie, pe un eșantion de 1015 persoane. Marja de eroare este de 3,1%.