Separatiștii din Transnistria refuză să participe la negocierile „1+1” de la Chișinău

Administrația de la Tiraspol a refuzat să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul „1+1”, transmite IPN, citată de Rador. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că partea transnistreană și-a justificat decizia prin faptul că subiectele propuse de Chișinău nu s-ar regăsi pe agenda negocierilor și prin existența unor presupuse riscuri de securitate legate de deplasarea în capitală, transmite IPN.

Potrivit vicepremierului, Chișinăul intenționa să prezinte informații despre implementarea Fondului de Convergență, precum și despre măsurile privind TVA și accizele, menite să faciliteze activitatea agenților economici din regiunea transnistreană. „Am primit un refuz prin care se spune că acest subiect nu este parte a agendei de negocieri”, a precizat vicepremierul.

Oficialul a respins, totodată, argumentele invocate de Tiraspol privind pretinsele probleme de securitate, subliniind că reprezentanții administrației transnistrene se deplasează frecvent la Chișinău fără a întâmpina dificultăți.

Ultimele negocieri în formatul „1+1” au avut loc în februarie și aprilie, ambele reuniuni desfășurându-se la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol.