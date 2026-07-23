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Sondaj IMAS: 74% din cetățenii Republicii Moldova nu cred că președinta Maia Sandu a aflat din presă despre situația verișoarei sale angajate la MoldATSA cu un salariu nesimțit

Photo of Timpul.md Timpul.md23 iulie 2026
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Un procent covârșitor dintre cetățenii moldoveni pun la îndoială afirmațiile președintei Maia Sandu în legătură cu scandalul recent care o vizează pe verișoara sa. Conform celor mai noi date prezentate de compania de cercetare sociologică IMAS, 74% dintre respondenți nu cred că șefa statului a aflat „din presă” despre angajarea și salariul uriaș al rudei sale la Întreprinderea de Stat MoldATSA.

Disputa publică a izbucnit după ce investigațiile jurnaliștilor au scos la iveală că verișoara președintei (fostă purtătoare de cuvânt a Guvernului) a ajuns să activeze la MoldATSA – instituția responsabilă de dirijarea traficului aerian –, fiind remunerată cu o sumă exorbitantă de aproximativ 120.000 de lei lunar.

Cazul a generat un val de critici din partea opoziției și a societății civile cu privire la lipsa de transparență și potențialul nepotism din cadrul companiilor și întreprinderilor de stat.

Reacția oficială a președintei

Odată cu mediatizarea cazului, președinta Maia Sandu s-a delimitat ferm de această situație. În discursul ei public, șefa statului a punctat următoarele aspecte:

  • A susținut că a fost complet neinformată și că a aflat despre salariul astronomic doar în urma articolelor apărute în spațiul public.
  • A criticat dur situația, declarând că suma de 120.000 de lei pentru un comunicator „arată a bani nemeritați”.
  • S-a declarat dezamăgită de managementul agențiilor statului și a promis o evaluare strictă a întreprinderilor subordonate.

În ciuda acestor luări de poziție, opinia publică rămâne profund sceptică.

Ce arată datele sondajului IMAS

Cercetarea sociologică a măsurat direct impactul acestui scandal asupra încrederii cetățenilor în declarațiile conducerii de la Chișinău. Întrebați despre veridicitatea versiunii oficiale, moldovenii au răspuns categoric:

  • 74% dintre participanți sunt convinși că președinta cunoștea din timp detaliile privind angajarea și salariul rudei sale la MoldATSA.
  • Doar o mică parte a electoratului îi acordă prezumția de nevinovăție, crezând că șefa statului a fost ținută în umbră de către subalterni sau de managementul întreprinderii.

Aceste cifre subliniază o sensibilitate extremă a populației față de salariile nesimțite acordate în companiile de stat – pe fondul unei situații economice dificile –, taxând sever orice suspiciune de favoritism, indiferent de promisiunile și justificările factorilor de decizie politică.

În urma presiunii publice și a anchetelor jurnalistice, ruda președintei și-a dat demisia de la MoldATSA, iar Agenția Proprietății Publice (APP) a declanșat controale și a anunțat reorganizarea din temelii a instituției. Procurorii CNA

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Photo of Timpul.md Timpul.md23 iulie 2026
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