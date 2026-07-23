Sondaj IMAS: 74% din cetățenii Republicii Moldova nu cred că președinta Maia Sandu a aflat din presă despre situația verișoarei sale angajate la MoldATSA cu un salariu nesimțit

Un procent covârșitor dintre cetățenii moldoveni pun la îndoială afirmațiile președintei Maia Sandu în legătură cu scandalul recent care o vizează pe verișoara sa. Conform celor mai noi date prezentate de compania de cercetare sociologică IMAS, 74% dintre respondenți nu cred că șefa statului a aflat „din presă” despre angajarea și salariul uriaș al rudei sale la Întreprinderea de Stat MoldATSA.

Disputa publică a izbucnit după ce investigațiile jurnaliștilor au scos la iveală că verișoara președintei (fostă purtătoare de cuvânt a Guvernului) a ajuns să activeze la MoldATSA – instituția responsabilă de dirijarea traficului aerian –, fiind remunerată cu o sumă exorbitantă de aproximativ 120.000 de lei lunar.

Cazul a generat un val de critici din partea opoziției și a societății civile cu privire la lipsa de transparență și potențialul nepotism din cadrul companiilor și întreprinderilor de stat.

Reacția oficială a președintei

Odată cu mediatizarea cazului, președinta Maia Sandu s-a delimitat ferm de această situație. În discursul ei public, șefa statului a punctat următoarele aspecte:

A susținut că a fost complet neinformată și că a aflat despre salariul astronomic doar în urma articolelor apărute în spațiul public.

A criticat dur situația, declarând că suma de 120.000 de lei pentru un comunicator „arată a bani nemeritați”.

S-a declarat dezamăgită de managementul agențiilor statului și a promis o evaluare strictă a întreprinderilor subordonate.

În ciuda acestor luări de poziție, opinia publică rămâne profund sceptică.

Ce arată datele sondajului IMAS

Cercetarea sociologică a măsurat direct impactul acestui scandal asupra încrederii cetățenilor în declarațiile conducerii de la Chișinău. Întrebați despre veridicitatea versiunii oficiale, moldovenii au răspuns categoric:

74% dintre participanți sunt convinși că președinta cunoștea din timp detaliile privind angajarea și salariul rudei sale la MoldATSA.

sunt convinși că președinta cunoștea din timp detaliile privind angajarea și salariul rudei sale la MoldATSA. Doar o mică parte a electoratului îi acordă prezumția de nevinovăție, crezând că șefa statului a fost ținută în umbră de către subalterni sau de managementul întreprinderii.

Aceste cifre subliniază o sensibilitate extremă a populației față de salariile nesimțite acordate în companiile de stat – pe fondul unei situații economice dificile –, taxând sever orice suspiciune de favoritism, indiferent de promisiunile și justificările factorilor de decizie politică.

În urma presiunii publice și a anchetelor jurnalistice, ruda președintei și-a dat demisia de la MoldATSA, iar Agenția Proprietății Publice (APP) a declanșat controale și a anunțat reorganizarea din temelii a instituției. Procurorii CNA