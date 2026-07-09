PAS trebuie să desemneze un premier politic și să-și asume guvernarea

Analistul politic Ion Tăbârță și activista Vlada Ciobanu sunt de părere că viitorul prim-ministru al R. Moldova ar trebui să fie un politician desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), nu un tehnocrat, și să-și asume responsabilitatea actului de guvernare.

În perioada următoare, președintele R. Moldova, Maia Sandu, urmează să poarte consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea își va prezenta propunerea în această săptămână. Cel puțin trei partide parlamentare de opoziție au declarat deja că nu vor participa la consultările convocate de șefa statului, considerându-le inutile în condițiile în care PAS deține majoritatea parlamentară.

Ion Tăbârță consideră că partidul de guvernământ trebuie să își asume în mod direct conducerea Executivului.

„Acum cred că PAS ar trebui să-și asume politic actul guvernării, să identifice un prim-ministru. Acesta trebuie să fie și un candidat prezidențiabil”, a declarat analistul.

Totuși, expertul susține că opțiunile partidului sunt limitate, întrucât, în ultimii ani, PAS nu s-a concentrat suficient pe formarea unor lideri politici.

La rândul său, directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme, Vlada Ciobanu, afirmă că un premier cu legitimitate politică este mai puțin predispus să renunțe la funcție în momente dificile.

„Atunci când este vorba de o persoană care are un mandat politic, care trece prin alegeri, prin negocieri, este mai dificil să plece la prima criză. Dacă vine cineva din afară, care nu are ce pierde, poate să plece foarte ușor”, a explicat Vlada Ciobanu.

Potrivit acesteia, pe lângă continuarea reformelor economice și a celor necesare pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, viitorul prim-ministru va avea și misiunea de a recâștiga încrederea cetățenilor.

În opinia Vladei Ciobanu, acest obiectiv poate fi atins prin mai multă transparență și printr-un dialog deschis cu societatea despre reformele dificile pe care autoritățile urmează să le implementeze.