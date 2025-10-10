Pasageri păgubiți pe Aeroportul din Chișinău: un bărbat este suspectat de furturi din bagaje

Poliția de Frontieră a identificat o persoană bănuită de mai multe furturi din bagajele pasagerilor, comise pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Dosarul și probele relevante urmează să fie transmise Procuraturii municipiului Chișinău, pentru continuarea anchetei.

Instituția precizează, printr-un comunicat de presă, că cel mai recent incident a avut loc pe 9 octombrie, când un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost reținut.

Aceeași persoană ar fi comis anterior, pe 27 septembrie, un furt de 250 de euro și 120 de lire sterline din bagajele unui alt pasager.

Solicitată de Teleradio-Moldova, purtătoarea de cuvânt a Aeroportului, Natalia Cojocaru, a declarat că suspectul nu este angajat al instituției. Totodată, ea a evitat să precizeze dacă furturile au fost comise din bagajele deja predate la îmbarcare sau înainte de acest moment, motivând că astfel de informații nu țin de competența aeroportului.

Nici serviciul de presă al Poliției de Frontieră nu a putut oferi detalii în acest sens, invocând faptul că incidentul s-a produs pe teritoriul Aeroportului și doar această instituție poate furniza informații suplimentare. Poliția de Frontieră este responsabilă doar de transmiterea dosarului către organele procuraturii.