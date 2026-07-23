Patru-cinci raioane trebuie unificate într-o singură entitate administrativă

Reforma administrației publice locale este deja întârziată, iar modul în care autoritățile au inițiat acest proces lasă de dorit. Declarația aparține expertului în drept constituțional, Alexandru Arsenie, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Reforma APL: Ce modificări legislative sunt esențiale pentru implementarea cu succes a acesteia?”, organizată de Agenția de presă IPN.

Potrivit expertului, încă acum doi ani conducerii țării i-a fost prezentat un concept de reorganizare administrativ-teritorială, ce prevedea unificarea mai multor raioane, însă inițiativa a rămas fără răspuns.

Expertul a amintit că propunerea de reorganizare a nivelului doi al administrației publice locale nu este una nouă și că autoritățile centrale au avut suficient timp pentru a analiza conceptul.

„Constituția prevede că raioanele reprezintă administrații publice locale de nivel doi, cu scopul implementării unitare a legilor. Acum doi ani, Asociația deputaților Parlamentului Independenței a prezentat președintelui țării, președintelui Parlamentului și Guvernului un proiect de unificare a patru-cinci raioane într-o singură entitate. Dar au trecut doi ani și n-avem niciun răspuns”, a explicat expertul în drept constituțional.

În opinia sa, reforma administrativ-teritorială ar trebui să includă reducerea numărului de raioane prin comasarea acestora, fără a afecta funcționarea instituțiilor esențiale ale statului în teritoriu.

„Dacă vorbim de nivelul raioanelor există posibilitatea și chiar necesitatea unificării a cinci raioane într-un singur raion și să menținem în acel raion Poliția, Procuratura, instanțele judecătorești. Raionul să fie condus de consiliul raional împreună cu președintele. În acest caz statul va funcționa în numele poporului și pentru popor. Aici nu mai vorbesc de cheltuielile financiare pentru întreținerea aparatelor administrative ale raioanelor, cheltuieli care nu sunt justificate”, a mai spus Alexandru Arsenie.

Totodată, expertul consideră că autoritățile au întârziat nejustificat lansarea reformei și critică modul în care procesul este gestionat în prezent. „Reforma este deja întârziată. Anterior trebuia demarată. Dar pentru felul în care a fost demarată acum, autoritățile merită nota 2”, a punctat Alexandru Arsenie.